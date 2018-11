GroenLinks doet mee aan inzamelingsactie van Den Haag FM voor Sintvoorieder1

Steeds meer plekken voor autodelen in Den Haag

GroenLinks Den Haag doet ook mee aan de inzamelingsactie van Stichting Sintvoorieder1. “Het is een fantastische manier om wat te kunnen doen voor de mensen in de stad waar het niet zo goed mee gaat”, vertelt de fractievoorzitter Arjen Kapteijns op Den Haag FM.

“We hebben onze leden opgeroepen om kado’s te brengen en dit weekend gaan we ze inzamelen”, vertelt Arjen. “Ik hoop dat het volgende week tot een mooi aantal leidt.” Als kind was Kapteijns al fan van LEGO, en dat is eigenlijk nooit meer weggegaan. “Ik speelde daar heel veel mee. Als ik nu kijk hoe mijn kinderen ermee bezig zijn, wil ik er zelf ook wel weer eens mee spelen.”

Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren. Naast de programma’s zal ook een aantal live concerten in het café worden gehouden.

