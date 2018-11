Politie onderzoekt dood van man in woning Den Haag Zuidwest

Haagse Held Karel Kanits helpt mee met actie Sintvoorieder1

Schrijver en voordrachtskunstenaar Karel Kanits spoort bezoekers van komediemiddag Haagse Helden aan om kado’s in te zamelen voor Sintvoorieder1. “We roepen alle bezoekers op een kado mee te nemen of om tijdens jullie actieweek iets langs te brengen”, vertelt Karel op Den Haag FM.

Aanstaande zondag staat Karel op het podium in café De Stamboom in de Bomenbuurt. Van 16.00 tot 18.00 uur treden verschillende stand-up comedians op en zijn er poëzie en muziek acts. “Bijvoorbeeld cabaret van Marcel Verreck en uitgesproken poëet Frank van Westbroek.” Het aanwezige publiek wordt uitvoerig op de hoogte gesteld van de inzamelingsactie voor Sintvoorieder1. “We laten ook nog wel even de pet rond gaan.”

Den Haag FM ondersteunt de actie dit jaar met een serie speciale uitzendingen op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. Van maandag 19 november tot en met vrijdag 23 november kan iedereen daar tussen 07.00 en 23.00 uur kado’s komen inleveren.

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Luister hier naar het interview met Karel Kanits op Den Haag FM.