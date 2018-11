Ook zo’n zin in Sinterklaas? Dit is het programma van de intocht zaterdag

Sinterklaas arriveert zaterdag met de stoomboot in de haven van Scheveningen. De goedheiligman wordt ontvangen door burgemeester Pauline Krikke en de ambassadeur van Spanje.

Na zijn aankomst in de haven start Sinterklaas aan zijn traditionele rijtoer door de winkelstraten van Den Haag. De tocht duurt maar liefst vijf uur, dus genoeg tijd om langs de route Sinterklaas welkom te heten. In de één kilometer lange optocht zie je naast Sinterklaas en de Pieten ook muziekkorpsen, historische brandweerwagens, dansgroepen, ezeltjes, bussen, oldtimers en nog veel meer. Voorafgaand aan het aanmeren van de Pakjesboot is er bij de haven eerst nog een podiumprogramma voor jong en oud. Na afloop van de rijtoer is er nog een feestelijk programma op het Plein.

Den Haag FM voert volgende week, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november, actie voor de stichting Sintvoorieder1. We zenden dan de hele week van 07.00 tot 23.00 uur live uit vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat. We zamelen kado’s in voor kinderen die anders geen kado krijgen. Want elk kind verdient een kado op 5 december!

CHECK HIER ALLE INFO OVER DE INZAMELINGSACTIE VOOR SINTVOORIEDER1.

Tijdschema intocht:

10.30 uur Aanvang podiumprogramma bij haven

11.15 uur Pakjesboot vaart de haven binnen

11.30 uur Sinterklaas en Pieten aan wal

11.45 uur Ontvangst door burgemeester Pauline Krikke

12.00 uur Einde programma in de haven

12.30 uur Start rijtoer

12.45 uur Rijtoer in Keizerstraat

13.30 uur Rijtoer in Frederik Hendriklaan

13.40 uur Rijtoer in Aert van der Goesstraat

14.00 uur Rijtoer in Reinkenstraat

14.45 uur Rijtoer in Thomsonlaan en Fahrenheitstraat

15.10 uur Rijtoer in Weimarstraat

15.30 uur Rijtoer in Prins Hendrikstraat

15.45 uur Rijtoer in Piet Heinstraat

16.10 uur Rijtoer in Denneweg

16.30 uur Aanvang podiumprogramma op het Plein

16.45 uur Rijtoer in Grote Marktstraat

17.00 uur Rijtoer arriveert op Plein

18.00 uur Einde