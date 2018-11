Sinterklaas: “De boottocht naar Den Haag verloopt goed”

Sinterklaas is al bijna in Nederland. De goedheiligman komt zaterdagochtend om 11.30 uur aan in Den Haag maar vaart vrijdagochtend nog voor de kust van Frankrijk. “Alles loopt nog op rolletjes, maar we zijn er nog niet”, zegt Sinterklaas tegen Den Haag FM.

Traditiegetrouw lijkt het haast wel, gaat er op het laatste moment iets fout waardoor het sinterklaasfeest in gevaar komt. “Maar het komt traditiegetrouw ook altijd weer goed”, stelt de Sint ons gerust in het programma Haagse Ochtendradio. Dit jaar verloopt de tocht vooralsnog soepel.

Sinterklaas kan niet wachten om weer in Den Haag aan te komen, waar naar schatting 135.000 mensen hem zullen opwachten. “Ik kijk er naar uit iedereen te zien en weer de warme hand van burgemeester Pauline Krikke te mogen drukken.”

Foto: Richard Mulder

Luister hier naar het interview met Sinterklaas op Den Haag FM.