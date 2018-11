Steeds meer plekken voor autodelen in Den Haag

Autodeelplatform MyWheels breidt het aantal deelauto’s in Den Haag flink uit. Op tien strategische plekken zijn auto’s geplaatst die makkelijk te reserveren en te openen zijn met een smartphone.

“Autodelen in Den Haag zit in de lift sinds de gemeente haar beleidsplan autodelen heeft gepresenteerd”, zegt woordvoerder Karina Tiekstra van MyWheels. Zij noemt Den Haag “een van de Nederlandse steden met de hoogste potentie”.

MyWheels biedt particuliere autobezitters aan om hun auto keyless te verhuren. Hagenaars kunnen daarvoor gratis hun auto laten uitrusten met een boordcomputer waardoor deze kan worden gedeeld via de smartphone. Autobezitters in Den Haag mogen dat een jaar lang gratis uitproberen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld.

“Bewezen ruimtebespaarder”

“De druk op de openbare ruimte neemt toe”, zegt Karina Tiekstra. “Diverse wijken in Den Haag ervaren een toenemende parkeerdruk en het autobezit wordt steeds duurder. Een van de speerpunten om de druk te verlagen is het stimuleren van autodelen. Een deelauto bespaart tot dertien privé-auto’s en is daarmee een bewezen ruimtebespaarder.”