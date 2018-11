‘Storm’, ‘Repairing Earthquake’ en ‘#Pest’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Steeds meer plekken voor autodelen in Den Haag

Rampspoed in Kunstlicht op Den Haag FM. Het radioprogramma besteedt komende zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan onder meer de tentoonstellingen ‘Storm’ bij Panorama Mesdag en het ‘Repairing Earthquake Project’ bij Stroom.

Het loopt vanaf zondag Storm bij Panorama Mesdag. Het meteorologisch fenomeen staat centraal in een tentoonstelling vol woeste zeeën, dreigende luchten, ravage en vissersleed, met als eindpunt de verwoestende storm van 1894 (foto). Voor het ‘Repairing Earthquake Project’ toog de in Den Haag woonachtige Japanse kunstenaar Nishiko na de aardbeving en de daarop volgende tsunami in het Tohoku-gewest (2011) naar Japan, op zoek naar resterende voorwerpen.

Voorts aandacht voor de voorstelling #Pest, een grillige, verrassende en ontroerende choreografie van Thom Stuart bij De Dutch Don’t Dance Division in theater De Nieuwe Regentes. Ook gaan we op zoek naar ‘De geschiedenis van mijn stijfheid’, een voorstelling van Wunderbaum in Theater aan het Spui.

In Kunstlicht natuurlijk ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Bob Strik