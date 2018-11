Straatvraag: Doe jij ook mee aan de Den Haag FM-actie voor Sintvoorieder1?

Niet voor alle kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Den Haag FM zamelt volgende week kado’s in voor kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Want ieder kind verdient een kado op 5 december.

Doe jij ook mee aan deze Den Haag FM-actie voor de stichting Sintvoorieder1. Vanaf maandag 07.00 uur tot vrijdag 23.00 uur kan je in Parkroad Café aan de Nobelstraat 11b een kado komen doneren. De stichting zorgt dat de presentjes op 5 december worden bezorgd bij kinderen in tehuizen, opvangcentra en bij Voedselbanken in Den Haag.

Burgemeester Pauline Krikke opent de actieweek maandag om 09.00 uur. Tal van andere bedrijven, organisaties en prominente Hagenaars hebben al toegezegd om ook mee te helpen.