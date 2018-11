Tien jaar cel voor moord op Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana

De rechtbank in Den Haag heeft Gerard P. vrijdag veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden van zijn vriendin Maria de Jesus dos Santos Goncalves Santana (foto) en het wegmaken van haar lichaam.

De stoffelijke resten van de 48-jarige Portugese werden in november 2017 gevonden in een recreatieplas bij Alkmaar. Ze was toen al maanden vermist. De vrouw was omgebracht met messteken, haar lichaam zat in een koffer die verzwaard was met beton. P. heeft altijd gezegd dat hij niet van plan was om Maria om te brengen. “Ik was in paniek en onder invloed”, verklaarde de 44-jarige man in de rechtbank. De twee zouden ruzie hebben gekregen, die liep uit de hand, volgens P.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden tien jaar cel en tbs. P. gaf tijdens de zitting aan geen tbs te willen. Wel hield hij rekening met een lange gevangenisstraf.

Tweede moord

Tijdens een eerdere zitting werd bekend dat P. mogelijk betrokken is bij een ander ‘levensdelict’. Het zou gaan om de dood van een prostituee in Den Haag of Amsterdam. De vrouw was al jaren vermist. Het Openbaar Ministerie maakte in juni bekend dat er nog niet voldoende informatie was om deze tweede zaak tegen Gerard P. te beginnen.