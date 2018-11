Sander van de Pavert van LuckyTV met theatervoorstelling in Lourdeskerk

VVD-Kamerlid Wörsdörfer wil dat “ondernemen een beetje leuk blijft”

Het Haagse Kamerlid voor de VVD Martin Wörsdörfer pleit ervoor dat ondernemers in het midden- kleinbedrijf (mkb) zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van de overheid. “Ondernemen gaat over je zaken zelf regelen en dat betekent dat de overheid daar niet al te veel tussen moet zitten”, vertelt Wörsdörfer op Den Haag FM.

“Te vaak hoor ik van ondernemers ‘dat de gemeente weer iets verzonnen heeft'”, schrijft Wörsdörfer vrijdag op de Dag van de Ondernemer in een opiniestuk in AD Haagsche Courant. Daarom werkt hij aan een landelijke mkb-toets om de kleine ondernemer tegemoet te komen. “Die toets ziet er op toe dat de regering, wanneer zij nieuw beleid maken, vooraf met ondernemers uit het mkb in gesprek gaat.”

Niemand heeft er profijt van als een nieuwe regel niet werkt. “Ik ben geen ondernemer en voorzie sommige problemen niet. De ondernemer denkt er weer anders over dan ik. Ik geloof dus in een instrument waar de gemeente gedwongen wordt met om de ondernemer van tevoren na te denken of het gaat werken.”

