“Zo snel mogelijk directe treinverbinding tussen Den Haag en Düsseldorf”

Den Haag en Düsseldorf willen zo snel mogelijk een directe Intercity verbinding realiseren tussen beide steden. Die treinverbinding moet via Eindhoven en Rotterdam gaan rijden. Dat hebben wethouder Robert van Asten van Mobiliteit en Oberbürgermeister Thomas Geisel van Düsseldorf vrijdag tijdens een werkbezoek in Duitsland uitgesproken.

“De Randstad en Noordrijn-Westfalen zijn economisch gezien sterk aan elkaar verbonden”, zegt Van Asten. Een directe treinverbinding tussen Den Haag – Eindhoven – Düsseldorf ontbreekt echter nog. Op dit moment moeten reizigers die vanuit Den Haag via Eindhoven naar Düsseldorf reizen twee keer overstappen. “Alle partijen zijn het er wel over eens dat die snellere verbinding er moet komen. Maar het heeft wel wat voeten in de aarde. Het wordt alleen maar drukker op het spoor en deze lijn moet in de dienstregeling ingepast worden. Daarnaast zijn er ook nog wat technische vraagstukken op te lossen. Dat zit ‘m onder andere in de beschikbaarheid van treinmaterieel dat geschikt is voor de verschillende beveiligingssystemen en stroomsterktes in Nederland en Duitsland”, aldus de wethouder.

Eindhoven is al langere tijd met het Rijk, de NS, de Duitse autoriteiten en andere betrokkenen bezig om een directe Intercity tussen Eindhoven en Düsseldorf te realiseren. “We zien dat kennisinstellingen en bedrijven in Eindhoven en Düsseldorf steeds meer samenwerken en kennis delen. Daar ligt voor Den Haag een prachtige kans om bij aan te sluiten. Wij hebben op het gebied van kenniseconomie en bedrijvigheid een waardevolle bijdrage te leveren. Door Den Haag aan te haken, kunnen we van West naar Oost een kennis-as realiseren”, aldus Van Asten. De wethouder is blij dat de Oberbürgermeister deze ambitie ondersteunt. Beide steden gaan zich de komende tijd inzetten om ook daadwerkelijk stappen te zetten naar die directe treinverbinding. Zij zullen met het Rijk en de verschillende regio’s in overleg gaan.

Foto: Martijn Beekman