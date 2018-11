Smart City Expo World Congress in Mediamix op Den Haag FM

Zondagavond wordt in het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM onder meer aandacht besteed aan het Smart City Expo World Congress.

Op dit congres, dat afgelopen week plaatsvond in Barcelona, draait alles om de inzet van nieuwe technologieën om steden schoner, veiliger en duurzamer te maken. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat inmiddels meer dan de helft van de wereldbevolking in steden woont en vooral hier de bevolking groeit. De Haagse ondernemer Danny Frietman maakte als medeorganisator deel uit van de Nederlandse delegatie. Zondagavond is hij in de studio om verslag te doen van zijn activiteiten in Barcelona.

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over communicatie in de breedste zin des woords. Het programma is elke zondagavond tussen 22.00 en 23.00 uur te horen op Den Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij.