LIVEBLOG: Den Haag FM zamelt kado’s in voor Sintvoorieder1, help jij mee?

Den Haag FM zamelt deze week kado’s in voor de Stichting Sintvoorieder1. Niet voor elk kind is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. En daar gaan wij wat aan doen, want ieder kind verdient een kado op 5 december!

Het kloppende hart van onze inzamelingsactie is het Parkroad Café aan de Nobelstraat 11b. Daar zenden we van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 23.00 uur alles live uit op radio en televisie. Iedereen kan live in de uitzending een kado komen doneren, dus kom gezellig langs!

Op dit liveblog houden we je de hele week op de hoogte van onze actie met de leukste foto’s, filmpjes, interviews en donaties.

