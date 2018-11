Parlement in discussie over toekomst (lokale) media

Politici uit de Tweede Kamer gaan woensdag met belanghebbenden en deskundigen in debat over de toekomst van (lokale) media in ons land. De uitkomsten worden gebruikt bij het bepalen van een nieuw mediabeleid.

De zogenoemde rondetafelgesprekken starten woensdag om 14.00 en zijn per onderwerp verdeeld over vijf rondes, zoals kranten, digitale media, landelijke omroepen, regionale media en lokale omroepen. Aan het gesprek over regionale en lokale omroepen wordt meegedaan door Nina Hiddema (Omrop Fryslân), Anneloes Mullink (AT5), Jan Rietman (onderzoeker) en Raymond Janssen (RN7). Dit rondtafelgesprek in het gebouw van de Tweede Kamer start om 19.00 uur.

In 2017 probeerde de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (i) om dertig miljoen euro extra te krijgen voor lokale omroepen. Volgens de belangenclub moeten gemeenten steeds meer taken uitvoeren die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken, waardoor de controlerende functie van de lokale omroep alleen maar belangrijker wordt. De huidige financiering is daarvoor te klein, aldus de NLPO.