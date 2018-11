Raymond van Barneveld stopt na 2019 met darten

De Haagse darter Raymond van Barneveld stopt na volgend jaar. Dat meldt de Haagse darter in een verklaring op de site van dartbond PDC. Het WK 2019 wordt zijn laatste toernooi.

“Aan al het mooie komt een einde”, schrijft Barney. “Al ruim 35 jaar draai ik mee in de top van het darten. Met hoge pieken en diepe dalen. Met vijf mooie wereldtitels en heel veel meer andere prijzen die ik gewonnen heb. Deze sport bracht mij alles waar ik op kon hopen en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn, maar ik heb besloten dat 2019 mijn laatste jaar zal zijn als professioneel dartspeler. Ik hoop volgend jaar al mijn fans nog een keer te kunnen zien om van iedereen afscheid te kunnen nemen en dan is het goed geweest.”

Het is niet de eerste keer dat de darter hint op het einde van zijn sportcarrière. Deze keer is het echt menens schrijft hij. “Ik win geen toernooien meer en ik weet niet waarom, al is er wel veel gebeurd in mijn privéleven. Ik merk ook dat mijn lichaam niet meer honderd procent is. Ik heb de motivatie en fitheid niet meer om door te gaan.”

All good things come to an end…. pic.twitter.com/oiDnS2Xh93 — Raymond v Barneveld (@Raybar180) 19 november 2018