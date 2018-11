100.000e bezoeker in Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum

De vlag kan uit! Dinsdag werd de 100.000e bezoeker van dit jaar welkom geheten in het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum. Vorig jaar lukte dat pas op 30 december.

Wie van de leerlingen van de Shri Vishnu-school uit de Schilderswijk precies de gelukkige was, is onduidelijk, maar dat mocht de pret niet drukken. De hele klas werd in het zonnetje gezet, zo was er voor iedereen een leuk presentje en krijgt de klas een schrijversbezoek cadeau.

“Wat een mooie dag is het vandaag”, aldus directeur Aad Meinderts. “Omdat wij er zijn?”, vroeg een van de vierdeklassers. “Precies!”, aldus Meinderts, die vindt dat “elk kind recht heeft op mooie verhalen”. “Dankzij de vele schoolklassen die we ontvangen, brengen we heel veel kinderen in aanraking met verhalen en de kracht van verbeelding. Daar zijn we trots op en zien we als een belangrijke taak. We staan voor leesbevordering en het op speelse wijze stimuleren van de eigen talenten en creativiteit.”