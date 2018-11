Agenten zaak Mitch Henriquez vrezen voor hun leven als hun namen bekend worden

De agenten die zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez krijgen nog steeds bedreigingen. Dat zei hun advocaat dinsdag tijdens het hoger beroep in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. De advocaat wil dan ook dat de agenten anoniem blijven. Tijdens de rechtszaak heten de agenten DH01 en DH02, zitten ze achter een scherm en is hun stem vervormd.

De nabestaanden van Henriquez willen graag dat de namen van de agenten bekend worden en daar zijn ze al hele lang mee bezig. Maar volgens de advocaat van de verdediging is dat veel te gevaarlijk. De agenten zeggen nog steeds doodsbedreigingen te krijgen. Een agent moest met zijn gezin onderduiken.

Mitch Henriquez overleed eind juni 2015 nadat hij was aangehouden na het muziekfestival Night At The Park in het Zuiderpark. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich had en wees daarbij naar zijn kruis. Er waren vijf agenten voor nodig om de 42-jarige Arubaanse man onder controle te krijgen bij zijn arrestatie. De dood van Henriquez leidde destijds tot dagenlange rellen in de Schilderswijk.

Agenten in hoger beroep

Twee van de betrokken agenten zijn strafrechtelijk vervolgd. Zij hadden het meeste en heftigste geweld toegepast. De rechtbank achtte de twee agenten schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg. Tijdens de rechtszaak waren de agenten volledig anoniem, vanwege bedreigingen. Begin dit jaar gingen de agenten in hoger beroep, omdat ze vrijspraak willen.