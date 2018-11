Den Haag op elfde plek in Top 100 beste steden ter wereld voor expats

Meer in

Den Haag staat op de elfde plek in de Top 100 van beste steden ter wereld voor expats. In 2017 eindigde Den Haag op de negentiende plaats.

In de Top 10 van de Expat City Ranking 2018 staan verder geen Nederlandse steden. Rotterdam staat op de zeventiende plaats, Amsterdam op nummer 13. Daarmee mag Den Haag zich dus de meest expatvriendelijke stad van ons land noemen. Vooral op het gebied van werk-vrijetijdsbalans scoort Den Haag goed. Vier van de vijf in onze stad wonende expats zijn daar tevreden mee. De expats zijn in Den Haag ook blijer met hun baan dan gemiddeld. Verder worden de Hagenaars gewaardeerd als een erg vriendelijk volkje.

Voor het onderzoek werden ruim 18.000 mensen uit 187 verschillende landen ondervraagd. Volgens de Expat City Ranking 2018 ben je als expat het beste af in de Chinese stad Taipei.

Foto: Pxhere.com