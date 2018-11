Documentaire ‘Kap Nâh!’ over Marnix Rueb op NPO2

De documentaire ‘Kap Nâh!’ over striptekenaar Marnix Rueb wordt in december vertoond op NPO2. De film over de bedenker van Haagse Harry was al eerder te zien op TV West en in het Filmhuis Den Haag.

Campingsmoking, matje in de nek, vloekend in het plat Haags, en toch zacht van aard. Dat is in het kort Haagse Harry, de even iconische als populaire stripheld uit Den Haag. Hij is tegengesteld aan zijn geestelijk vader, tekenaar Marnix Rueb. De documentaire ‘Kap Nâh!’ vertelt het verhaal van de bedenker van Haagse Harry, een werkloze Hagenees met een enorme buik, frequent bezoeker van gabberfeesten en ADO Den Haag die graag een blowtje mag roken. Vloekend in het plat Haags, maar ook met een bijna dichterlijke kant. Op geheel eigen wijze levert hij commentaar op actuele thema’s voor de ‘gewone’ burger. De strip dankt zijn populariteit, ook ver buiten Den Haag, aan de humor en Haagse taal, die fonetisch is opgeschreven: je begrijpt het alleen als je het hardop leest.

‘Kap Nâh!’ wordt dinsdag 18 december om 23.35 uur uitgezonden op NPO2.