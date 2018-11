Gaslek bij Juliana van Stolberglaan legt tramverkeer deels stil

Een gaslek langs de Juliana van Stolberglaan heeft er toe geleid dat tramlijn twee en zes maandagavond ernstig gestremd zijn geweest. Door een breuk in een hoofdleiding kwam de forse hoeveelheid gas vrij.

Netbeheerder Stedin is uren bezig geweest met het gaslek. De gastoevoer naar de breuk is stopgezet en de leiding is gerepareerd. Rond middernacht was er geen gevaar meer voor het tramverkeer en is de route van de tramlijnen twee en zes vrijgegeven.

Omdat Stedin tijdens de reparatiewerkzaamheden het gas kon omleiden hebben omwonenden niet zonder gas gezeten. Het lek was overigens wel te ruiken.