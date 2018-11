Hoger beroep in zaak Mitch Henriquez van start

In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol begint dinsdag het hoger beroep van de agenten die veroordeeld zijn voor de dood van Mitch Henriquez. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld, het gaat om een zogenoemde regiezitting waarbij vooral duidelijk wordt wat de stand van het onderzoek is.

De twee agenten werden in december vorig jaar veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor hun aandeel in de dood van de Arubaan. De rechtbank achtte de twee agenten uiteindelijk schuldig aan mishandeling met de dood tot gevolg, maar begin dit jaar tekenden de agenten beroep aan tegen het vonnis.

Mitch Henriquez overleed de dag nadat hij was aangehouden op muziekfestival Night at The Park in Den Haag, eind juni 2015. Hij had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en daarbij naar zijn kruis gewezen. Er waren vijf agenten voor nodig om de grote en sterke 42-jarige Henriquez onder controle te krijgen bij zijn arrestatie.