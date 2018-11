Den Haag op elfde plek in Top 100 beste steden ter wereld voor expats

Miljoenen euro’s voor verduurzamen schoolgebouwen en aanleggen groenblauwe schoolpleinen

De gemeente Den Haag stelt voor 2019 drie miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van bestaande schoolgebouwen. Ook komt er geld voor het aanleggen van groenblauwe schoolpleinen.

“Het stadsbestuur wil onze mooie stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen”, zegt wethouder Saskia Bruines van Onderwijs. “Met deze subsidie willen wij scholen stimuleren schoolgebouwen te verduurzamen en groenblauwe schoolpleinen aan te leggen. Een groenblauw schoolplein biedt kinderen meer mogelijkheden om vrij en avontuurlijk buiten te kunnen spelen en te bewegen tijdens en na schooltijd. Daar hebben alle Haagse kinderen recht op.””

Het Hoogheemraadschap van Delfland betaalt mee aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen. “Op zo’n plein zakt het water na een regenbui beter weg, met als gevolg minder waterplassen op het schoolplein en in de wijk”, zegt Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap. “Basisschoolleerlingen worden zich spelenderwijs bewust van water en bovendien betekent buiten in het groen spelen meer beweging en meer frisse lucht.”

Fonds 1818

De afgelopen jaren zijn er in Den Haag, mede dankzij donaties van onder andere Fonds 1818, al tientallen groene schoolpleinen gerealiseerd. Een groenblauw schoolplein is een schoolplein dat gedeeltelijk beplant is én een bergende werking van regenwater naar de bodem heeft. Om nu ‘door te pakken’ werkt het stadsbestuur samen met het Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea en schoolbesturen.