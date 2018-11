VVD bezorgd over verloedering in Herenstraat en Kempstraat

Bas van de Goor toernooidirecteur Dela Beach Open in Sportcampus Zuiderpark

Bas van de Goor is benoemd tot toernooidirecteur van het Dela Beach Open, het grootste indoor beachvolleybaltoernooi ter wereld dat van 2 tot en met 6 januari 2019 wordt gespeeld in de Sportcampus Zuiderpark. Van de Goor volgt zijn oud-teamgenoot Reinder Nummerdor op, die assistent-bondscoach bij Beachvolleybal Team Nederland is gweorden.

Bas van de Goor is vooral bekend als speler van het gouden Olympische team van 1996. “Ik vind het geweldig om op deze manier weer bij het volleybal betrokken te zijn”, aldus Van de Goor. “Van 2013 tot en met 2015 heb ik erg fijn samengewerkt met de toernooiorganisatie en de atleten. Het is mooi dat ik op deze manier extra aandacht kan genereren voor mijn foundation.”

Bas van de Goor bouwde in de afgelopen jaren al veel ervaring op als toernooidirecteur in het beachvolleybal. Zo was hij het gezicht van de Nederlandse World Tour toernooien in 2013 en 2014, maar vooral van het succesvolle WK Beachvolleybal in 2015.