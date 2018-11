Bosje van Repelaer en Javabosjes krijgen opknapbeurt

De gemeente gaat in januari het Bosje van Repelaer opknappen. Het stukje groen ligt tussen de Koninginnegracht en de Frederikstraat, aan de rand van de Archipelbuurt. De paden worden opgeknapt en er komt nieuw groen.

Het bosje is in de afgelopen jaren flink dichtgegroeid. Hierdoor komt er geen licht meer op de bodem en kunnen bomen en struiken niet groeien, zegt de gemeente. Daarom wordt in januari begonnen met het uitdunnen van het bos. Er worden 30 bomen weggehaald zodat andere bomen meer ruimte krijgen om te groeien. Deze bomen zijn nu al genummerd.

Na het uitdunnen worden 15 nieuwe bomen geplant. Dit zijn andere bomen dan die nu in het bosje staan. De gemeente wil meer verschillende bomen in het bos en dat is niet alleen om het bos aantrekkelijker te maken. Het is volgens het stadhuis vooral beter voor de gezondheid en het bos is dan minder kwetsbaar voor boomziekten. Ook plant de gemeente 15 bomen in de Javabosjes en worden er nieuwe struiken en varens geplant in beide bosjes. De Javabosjes zijn naast het Bosje van Repelaer. Als de nieuwe bomen en struiken zijn geplant, verbetert de gemeente ook de paden in het gebied.