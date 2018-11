Bouw Noordboulevard Scheveningen nu echt van start

Een nieuwe mijlpaal in de vernieuwing van Scheveningen Bad. Deze week is aannemer Van Gelder gestart met de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe Noordboulevard. De komende maanden zullen de contouren van het ontwerp steeds zichtbaarder worden.

“Zomer 2019 krijgt het publiek een geheel nieuwe Noordboulevard te zien. Vanaf komend strandseizoen wordt dit echt de plaats waar je moet zijn”, zegt wethouder Boudewijn Revis. “Dit deel van de boulevard was toch een beetje het stille stuk, waar minder gebeurde. Deze vernieuwing zorgt voor dynamiek en kwaliteit. Echt, de boulevard wordt prachtig. Samen met het nieuwe winkel- en horecagebouw van Hommerson krijgt Scheveningen Bad weer de uitstraling van weleer. Een must see.” Volgens Revis is dit nog maar het begin. “De komende jaren gaan we het hele gebied prachtig maken. Ook de Middenboulevard voor het Kurhaus ondergaat een metamorfose. Dit gaat samen met veel particuliere investeringen. Ook Legoland Discovery Centre wordt een aanwinst voor Scheveningen.”

Sinds eind 2017 wordt er al gewerkt op dit deel van Scheveningen. De oude boulevard inclusief de oude bebouwing van eigenaar Hommerson is gesloopt. Inmiddels is een nieuwe ondergrondse parkeergarage onder het complex gebouwd. De komende maanden bouwt Sprangers Bouwbedrijf het nieuwe winkel- en horecagebouw, terwijl Van Gelder de herinrichting van de Noordboulevard realiseert.