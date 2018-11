Invallen bij motorbende Caloh Wagoh in verband met moord op Belgische zakenman

Doodsoorzaak spreeuwen Huijgenspark nog steeds mysterie, mogelijk een infectie

De dode spreeuwen in het Huijgenspark zijn zeer waarschijnlijk niet vergiftigd door buurtbewoners. De dieren slapen en eten niet op dezelfde plek, dus de kans dat de dieren ter plaatse vergiftigd zijn, is niet groot. Dat schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van de Partij voor de Dieren.

De afgelopen maanden werden meerdere malen dode spreeuwen aangetroffen in het park, bij elkqaar zo’n 340. “Volgens experts zijn de meest voor de hand liggende doodsoorzaken een virale infectie of vergiftiging. Een virale infectie bij vogels is doorgaans niet besmettelijk voor mensen en dieren”, aldus het stadsbestuur. De dode dieren zijn inmiddels door drie verschillende organisaties onderzocht, maar daarbij werd de doodsoorzaak niet gevonden. Er loopt nog één onderzoek. De resultaten daarvan worden binnenkort verwacht.

Mocht er toch sprake zijn van vergiftiging dan is dat niet in het park gebeurd. Het Huijgenspark fungeert als regionale slaapplaats voor een zeer groot aantal spreeuwen. Doorgaans wordt op een slaapplaats niet naar voedsel gezocht.

Foto: Dierenambulance Den Haag