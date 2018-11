Groep de Mos wil goedkope parkeerzones uitbreiden na succes in Ypenburg

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad wil meer goedkope parkeerzones, waarbij kort geparkeerd kan worden. Dit laat de partij weten na de evaluatie van de nieuwe parkeerregeling bij winkelcentrum Ypenburg. Op 6 december vergaderen gemeenteraadsleden over het parkeerbeleid.

In september 2017 werd het nieuwe parkeerregime in Ypenburg ingevoerd, met een maximum parkeerduur van twee uur en een tarief van tien cent per uur. “Sinds de invoering is het aantal parkeertransacties verviervoudigd hetgeen duidt op een toename in gebruik van de parkeervoorzieningen. Tegelijkertijd is het aantal naheffingen in dezelfde periode met 78% gedaald. Hieruit blijkt een behoefte aan kortdurend parkeren voor de duur van twee uur en een hoge betalingsbereidheid. Sinds medio oktober 2018 is het mogelijk om per uur tien cent af te rekenen”, schrijft het stadsbestuur in de evaluatie.

Gemeenteraadslid Jelle Meinesz van Groep de Mos is blij met de uitkomsten en wil meer. “Dit toont aan hoe een gezond parkeerbeleid winkelgebieden aantrekkelijker maakt. Het evaluatieonderzoek heeft niet kunnen aantonen dat er een verband is tussen de parkeerregeling en de stijging van de omzet, maar het is natuurlijk wel aannemelijk. We willen graag aantrekkelijke parkeerregimes uitbreiden naar bijvoorbeeld de Hoefkade en de Leyweg. Zodat je kort kunt parkeren en er daardoor ook goedkoop snel plek is voor anderen. Win-win, want positief voor zowel de bezoekers als winkels.”

Foto: Richard Mulder