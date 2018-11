Haagse Stadspartij boos over circusreis “grootste clown van het college” Richard de Mos naar Duitsland

Gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is niet te spreken over een persreis van wethouder Richard de Mos van Economie met enkele journalisten naar Zürich. De wethouder ging naar Duitsland om daar bekend te maken dat het circus Cirque du Soleil naar Den Haag komt. De komende tien jaar zal het spektakel om het jaar op het Malieveld neerstrijken.

“Het blijkt dat journalisten in de watten zijn gelegd met een gratis all-inclusive reisje naar Zürich met luxe hotel, vliegreis en een ereplaats op de tribune alleen maar om een ‘advertorial’ te schrijven over een circusstunt van Richard de Mos in Zürich”, klaagt Peter Bos. Hij begrijpt niet waarom het gezelschap naar Zürich werd gevlogen terwijl in Rotterdam vrijwel gelijktijdig een show van Cirque du Soleil te zien was.

Ook stoort Bos zich aan de “kritiekloze berichtgeving” van de meegereisde journalisten. “Er wordt gejongleerd met toeschouwersaantallen en de grootste clown van het college geeft 150.000 euro cadeau aan twee multinationals die zelf bij de gemeente hebben gesmeekt om met het circus op het Malieveld te mogen staan.”

“Fantastisch circus van hoge kwaliteit”

Peter Bos en de Haagse Stadspartij benadrukken dat zij niks tegen Cirque du Soleil hebben. “Het is een fantastisch circus van hoge kwaliteit en ik ben verheugd dat dit straks in Den Haag te zien zal zijn.”