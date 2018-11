Invallen bij motorbende Caloh Wagoh in verband met moord op Belgische zakenman

In verschillende steden, waaronder Den Haag, heeft de politie woensdag invallen gedaan bij panden en woningen van motorbende Caloh Wagoh. De doorzoekingen maken deel uit van een onderzoek naar de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts.

De politie deed op veertig locaties invallen in clubpanden en woningen. In Den Haag werd vorige maand al een lid van de motorclub opgepakt als verdachte. Woensdag werden nog eens twee arrestaties verricht. De 70-jarige Amsterdammer Greg R., die al vastzat, werd in zijn cel aangehouden. Ook de 48-jarige Hagenaar ‘Keylow’ werd opgepakt. Hij leidde jarenlang de straatbende Crips. Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden toen de Crips en de motorclub Trailer Trash samen gingen.

De Belgische zakenman Stefaan Bogaerts werd in september vorig jaar vermoord in Spijkenisse. De politie denkt dat de man een conflict had met de motorbende over handel in harddrugs.

Foto: Politie