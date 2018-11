Koffie, exposities, evenementen en rondleidingen in voormalige Amerikaanse ambassade

Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout wordt tijdelijk gebruikt voor culturele exposities, evenementen en rondleidingen. Ook komt er een koffiecorner in het pand.

In afwachting van de definitieve verkoop van het gebouw heeft de gemeente twee partijen opdracht gegeven een tijdelijke programmering op te stellen. Het gaat om Anna Vastgoed & Cultuur en presentatie-instelling West. Zij willen in het gebouw jonge, creatieve makers en kunstenaars een plek geven. Zo komen er naast vaste werkplekken ook flexibele ruimtes die voor pop-up evenementen en door bedrijven gebruikt kunnen worden. De culturele exposities zullen vooral van kunstenaars zijn die nog niet eerder in Nederland te zien waren. De exposities zullen zes dagen per week toegankelijk zijn.

Het karakteristieke pand aan het Lange Voorhout krijgt in de toekomst een nieuwe functie. Voorwaarde is dat de nieuwe invulling een bijdrage moet leveren aan de versterking van het Museumkwartier. De verkoop is voor eind 2019 voorzien.

Foto: Barco den Ouden