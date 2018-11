Schoonmakers Paleis van Justitie willen met mars door de stad gelijkwaardigheid en respect afdwingen

Deze woensdag voeren schoonmakers van het Paleis van Justitie in Den Haag actie voor een beter cao. De schoonmakers zeggen al tien jaar te strijden voor respect en een betere toekomst. “Ze willen nu eindelijk minder werkdruk en voor vol worden gezien”, laat vakbond FNV weten. De schoonmakers lopen woensdag vanaf 15.00 uur een mars vanaf de Theresiastraat naar het Paleis van Justitie.

“We hebben enorme werkdruk”, zeggen de schoonmakers. “Zo kunnen we onze oude dag niet halen. We krijgen steeds zwaardere werktaken, zonder dat ze aan ons vragen of dat wel haalbaar is. We hebben niet eens een werkoverleg, wij worden nergens bij betrokken. Respect is voor ons dat we worden gehoord en dat we gelijkwaardig worden behandeld.”

Eind oktober begonnen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor 125.000 schoonmakers. Speerpunten van de vakbond zijn 5% meer loon, een regeling voor oudere schoonmakers om korter te werken, meer verlof, gelijke rechten, sneller een vaste baan voor uitzendkrachten en een vrije dag op 1 mei, de Dag van Arbeid.

Discriminatie en intimidatie

“Respect heeft vele vormen”, zegt Khadija Tahiri van FNV Schoonmaak. “De schoonmaakbazen moeten schoonmakers en onze cao serieus nemen. We willen een normale behandeling van zieke collega’s en we willen dat ongewenst gedrag als discriminatie en intimidatie worden aangepakt. Dit komt jammer genoeg nog op veel plekken voor. Respect moet ook blijken uit werkbare contracten met opdrachtgevers en in eerlijke aanbestedingen, waarvan wij niet de dupe worden.”