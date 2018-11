VVD bezorgd over verloedering in Herenstraat en Kempstraat

Gemeenteraadslid Ayse Yilmaz van de VVD is bezorgd over de verloedering van de Herenstraat in het Centrum en de Kempstraat in Transvaal. Ze heeft het stadsbestuur om actie gevraagd.

“De Herenstraat is een mooie winkel- en uitgaansstraat midden in de binnenstad van Den Haag”, zegt Yilmaz. “Maar de laatste tijd ontvangen we signalen van bewoners dat deze mooie straat ’s nachts verandert in een louche straat.” Volgens de omwonenden is er onder meer overlast door drugshandel.

Yilmaz is ook bezorgd over de overlast die bewoners van de Kempstraat in Transvaal zeggen te hebben van een seksbedrijf. “Transvaal is een wijk die op dit moment tegen veel problemen aanloopt, zoals drank- en drugsoverlast, afval op straat en vermoedens van ondermijning. In de Kempstraat is het seksbedrijf Lila Thai Massage gevestigd. Omwonenden ervaren veel overlast van dit seksbedrijf.” Yilmaz vindt eigenlijk dat een seksbedrijf niet past midden in een woonwijk en wil weten waarom het bedrijf elk jaar weer opnieuw een vergunning krijgt.