Wethouder Guernaoui opent Work Women Work Festival

Wethouder Rachid Guernaoui van Financiën, Integratie en Stadsdelen opent woensdag het Work Women Work Festival in Theater De Vaillant aan de Hobbemastraat.

Het festival richt zich op vrouwen tussen de 18 en 27 jaar en moet hen helpen baas over hun eigen toekomst te worden, bijvoorbeeld door de juiste opleiding of baan te kiezen. Onderwijsinstellingen, werkgevers en ondernemers zijn aanwezig om deze vrouwen te informeren en te inspireren. Het festival is een initiatief van het Servicepunt Arbeid van de gemeente Den Haag.

Het Work Women Work festival wil vooral vrouwen bereiken die de behoefte hebben zichzelf op professioneel vlak te ontwikkelen, maar daar niet de weg toe weten. Soms worden zij tegengehouden door hun sociale omgeving of hebben zij zichzelf wijs gemaakt dat dit niet voor hen is weggelegd. Daarbij gaat het met name om vrouwen met een migratieachtergrond. Het festival start om 16 uur en eindigt om 20.00 uur. Mannen zijn ook welkom.

Inclusieve stad

“Het stadsbestuur werkt aan een stad waarin iedereen mee kan doen”, zegt Guernaoui. “Het is goed als jonge vrouwen hun economische zelfstandigheid vergroten, ook vrouwen met een migratieachtergrond. Wij willen immers een inclusieve stad zijn, de stad waar het niet gaat om je afkomst, maar om je toekomst.” In de wijken Transvaal, Schilderswijk, Spoorwijk, Molenwijk en Moerwijk zijn veel organisaties die zich bezig houden met het verbeteren van de positie van vrouwen met een migratieachtergrond. “Waar wenselijk en mogelijk, ondersteunen wij deze initiatieven met onze kennis, ons netwerk en subsidies. Het Work Women Work Festival is een voorbeeld van zo’n initiatief om de positie van jonge vrouwen te verbeteren. Opleiding en werk zijn daarbij essentieel”, aldus Guernaoui.