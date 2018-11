Bekende muzikanten maken vuist voor verhuizing popmuseum naar Den Haag

Een groot aantal bekende Nederlandse popmuzikanten snapt niet dat het Nederlands Popmuseum nog steeds niet is verhuisd naar Den Haag. Met een nieuwe film en een gezamenlijke actie vragen zij hier aandacht voor.

In november 2016 besloot de Haagse gemeenteraad dat er binnen een paar maanden een concreet plan moest liggen voor een verhuizing van popmuseum RockArt naar Den Haag. Het voorstel hiertoe van CDA-raadslid Michel Rogier werd door vrijwel de hele raad gesteund. Maar anno 2018 is RockArt nog altijd gevestigd in Hoek van Holland. “Een nieuw signaal naar de Haagse politiek is dan ook zeer wenselijk. Het duurt allemaal veel te lang”, zegt cineast John Meijer. Hij maakte de film ‘O, O Den Haag, stad zonder popmuseum”.

Komende maandag komt een groot aantal bekende muzikanten uit de Nederlandse muziekscène bij elkaar in RockArt in Hoek van Holland om gezamenlijk “een vuist te maken” voor de verhuizing naar Den Haag. Op de lijst van bekende muzikanten die daarbij aanwezig zijn, staan (ex-)leden van acts als The Jumping Jewels, Ekseption, Dizzy Mans Band, Massada, Tee Set, Wild Romance, After Tea, Kadanz, Rainbow Train, The Motions, Galaxy Lin, Teach In, Golden Earrings, Q65, Group 1850, Urban Heroes, Vandenberg en Livin’ Blues.