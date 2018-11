Burgemeester wil dat daders van huiselijk geweld een buddy krijgen

VVD wil beter inburgeringsbeleid in Den Haag

Daders van huiselijk geweld moeten een buddy krijgen die hen helpt tijdens hun hulptraject. Dat vindt burgemeester Pauline Krikke: “Zoals we voor slachtoffers de drempel proberen te verlagen om hulp te zoeken, moeten we dit ook in het geval van de daders doen.”

Door straf van en zorg aan plegers van huiselijk geweld beter op elkaar af te stemmen, denkt Krikke de kans op herhaling zo klein mogelijk te maken. “De slachtoffers blijven altijd mijn eerste prioriteit, maar met hulp aan slachtoffers alleen komen we er niet. We moeten ook naar de daders kijken. Het klinkt niet altijd even populair, maar ook zij moeten worden geholpen”, zegt Krikke.

De burgemeester doet haar voorstel tijdens de opening van het jaarcongres Huiselijk Geweld dat donderdag in Ede plaatsvindt. Het idee voor de buddy – een maatje – is overgenomen van de hulpverlening aan mensen met problematische schulden. Daar helpt het zogenoemde maatjessysteem mensen stap voor stap uit de problemen.