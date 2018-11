Gemeente wil Premier League Darts naar Den Haag halen

De gemeente Den Haag onderzoekt de kansen om de Premier League Darts naar Den Haag te halen. Wethouder Richard de Mos van Sport reageert daarmee op het aangekondigde vertrek van Raymond van Barneveld na het WK van 2019.

“Barney is een wereldberoemd Haags darter”, zegt De Mos. “Hij heeft in z’n eentje de dartsport in Nederland tot topsport verheven. Er is een tijdperk vóór en een tijdperk ná Barney. Hij werd de beste darter van de wereld. Sindsdien zijn vele tienduizenden Nederlanders verknocht aan de dartsport. Raymond is een echte Haagse grootheid van ongekende sportklasse. ”

Den Haag voert al gesprekken met belanghebbenden over de kansen om de Premier League Darts naar Den Haag te halen. “Dat zou een mooi eerbetoon zijn aan deze Haagse held”, aldus De Mos.