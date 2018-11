Muzikale speelplaats in Schipperskwartier geopend

In het Schipperskwartier in stadsdeel Laak is woensdag een openbare muziekbox geopend. Dat is een laagdrempelige muzikale speelplaats waar kinderen instrumenten kunnen bespelen.

Muzikant Tjeerd Oosterhuis nam enkele jaren geleden het initiatief voor deze Plug & Play-voorzieningen. Projectcoördinator Siggi Florentina haalde het project vervolgens naar onze stad.

De muziekbox in Trefpunt Vliethage aan de Rijswijkseweg werd mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Den Haag en de Rabobank. Het bestuur van de Muziekbox Laak bestaat uit vrijwilligers uit de wijk, met ondersteuning van Mooi Welzijn.

Foto: Vanessa Verhoeven