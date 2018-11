PVV: “Burgemeester Krikke gedraagt zich als jihadistenvriend”

De PVV in de Haagse gemeenteraad heeft raadsvragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat België voornemens is om de zoon van de Haagse imam El Alami Amaouch (foto) uit te zetten naar Nederland omwille van de staatsveiligheid.

De tiener kwam eerder in opspraak omdat hij in een filmpje ’s nachts door de stad Verviers liep terwijl hij in het Arabisch opriep tot moord op christenen. Zijn vader, imam El Alami Amaouch, werd eerder al België uitgezet en verblijft sindsdien in de Schilderswijk.

Voor de Haagse PVV is de maat nu vol. De partij laakt de “passieve houding van burgemeester Krikke op het gebied van jihadisme” en roept haar op om te stoppen met “zich te gedragen als een jihadistenvriend”. Fractievoorzitter Karen Gerbrands wil dat er zo snel mogelijk een stadsbreed gebiedsverbod komt voor El Alami Amaouch en zijn zoon. “Het is tijd dat deze laffe burgemeester eindelijk eens stopt met wegkijken en in actie komt. Er is absoluut geen ruimte voor nog meer staatsgevaarlijke islamitische gekken in onze stad”, aldus Gerbrands.