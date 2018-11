Spectaculaire internationale acts bij eerste vuurwerkvliegshow van Nederland

De Zweed Johan Gustafsson, de Britse acts Aerosparx en Otto The Helicopter en de Nederlandse acts Dutch Rush Aerobatics en Vliegclub Rotterdam vormen het programma voor de Scheveningen Light Air Show op zaterdag 1 december.

De allereerste Nederlandse vuurwerkvliegshow is vanaf het strand van Scheveningen om 16.25 uur te volgen. De bezoekers worden getrakteerd op een 65 minuten durende vliegshow. Indien de show door slechte weersomstandigheden op zaterdag 1 december afgelast wordt, kan de show naar zondag 2 december worden verplaatst. De Scheveningen Light Air Show is onderdeel van Feest aan Zee, de viering van 200 jaar badplaats Scheveningen.

Wethouder Richard de Mos van Economie zegt “zo trots als een pauw” te zijn op de vuurwerkvliegshow. “Dit is uniek en zeer innovatief. Het is de eerste keer in Nederland dat we dit doen. Veel Scheveningers hebben hier bovendien om gevraagd; het past dan ook uitstekend bij onze badplaats en Den Haag als dé stad aan zee. Iedereen is van harte welkom om naar onze mooie stad te komen.”