Terugkeer Den Haag Sculptuur weer iets dichterbij

De kans dat de beeldententoonstelling Den Haag Sculptuur terugkeer op het Lange Voorhout is weer iets toegenomen. Het stadsbestuur reageert positief op de suggestie hiervoor van de partij Groep de Mos in de gemeenteraad.

Het project kan een aanvraag indienen in het kader van de subsidieregeling culturele projecten voor 2019. Ook kan het project aanspraak maken op subsidie in het kader van het meerjarenbeleidsplan cultuur 2021-2024. “Begin 2017 heeft op uitnodiging van de vorige wethouder Cultuur een rondetafelgesprek plaatsgevonden tussen Museum Beelden aan Zee, Stroom Den Haag en Pulchri Studio over de wijze waarop beeldhouwkunst de positionering van Den Haag kan versterken. Naar de mening van het college is het aan betrokken partijen zelf om een kansrijk voorstel voor een beeldenexpositie in de stad aan het college te presenteren”, schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van Groep de Mos.

Gemeenteraadslid Damiën Zeller is blij met de beantwoording. “Het stadsbestuur geeft duidelijk aan dat zij het belang inziet van Den haag Sculptuur op het Lange Voorhout. Het is nu aan de initiatiefnemers om door te pakken om de culturele samenwerking in het Museumkwartier nog meer te bevorderen. Wij hopen dat dit snel gebeurt, zodat de stad en haar bezoekers hier binnenkort weer zoals vanouds van kunnen genieten.”

Pulchri Studio

Twintig jaar geleden, in 1998, was de eerste beeldententoonstelling te bewonderen op het Lange Voorhout. In 2016 kwam daar een einde aan. De Pulchri Studio aan het Lange Voorhout ziet kansen om de expositie terug te halen, met werk van de Haagse kunstscene.

Foto: Darpan van Kuik