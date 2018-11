VVD wil beter inburgeringsbeleid in Den Haag

Als het aan de VVD in de gemeenteraad ligt gaat het huidige inburgeringsbeleid van de gemeente op de schop. De partij wil dat naast het leren van de Nederlandse taal veel zwaarder wordt ingezet op het vinden van werk. Het stadsbestuur zou daarvoor moeten gaan samenwerken met onderwijsinstellingen, werkgevers en het maatschappelijk middenveld.

“De participatie van nieuwkomers zou een extra stimulans kunnen krijgen als het leren van de taal en het vinden van een baan hand in hand gaan in plaats van na elkaar”, zegt gemeenteraadslid Jan Pronk. “Nieuwkomers moeten zich vanaf dag één realiseren dat het hebben van een baan en het leveren van een bijdrage aan de samenleving is wat we van hen verwachten. Succesvolle integratie gaat natuurlijk verder dan het hebben van een baan of opleiding, maar begint daar wel mee.”

Pronk wijst er op dat de inburgering nu moeizaam verloopt en het overgrote deel van de nieuwkomers afhankelijk is van een uitkering. “De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt juist nu de kans om hier wat aan te veranderen.”