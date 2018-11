ADO beloont verdediger Robin Polley met eerste profcontract

Robin Polley heeft bij ADO Den Haag zijn eerste profcontract ondertekend. Polley is vastgelegd tot 2021 en heeft in zijn contract een optie zitten voor nog een jaar.

Polley werd anderhalf jaar geleden opgepikt nadat hij vertrok uit de jeugd van Feyenoord. Hij kwam afgelopen zomer in de voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen een aantal keer in actie en maakte in de bekerwedstrijd tegen OJC Rosmalen zijn debuut.

“Dit is bijzonder, maar ook een beetje spannend. Hier werk je als jonge jongen naartoe. Dit is een droom die uitkomt”, vertelt Polley op de website van ADO Den Haag. “Wat mijn volgende stap moet zijn? Een debuut in de eredivisie. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben, maar zit natuurlijk ook nog in een leerproces.”

Foto: ADO Den Haag