SINTVOORIEDER1 DAG 5: We naderen de einduitslag, hoeveel kado’s gaan het worden?

Deze sporters zijn genomineerd voor het Haags Sportgala 2018

Meer in

De genomineerden voor het Haags Sportgala 2018 zijn bekend. Onder andere windsurfer Kiran Badloe, schaatscoach Jac Orie en zeilster Carolijn Brouwer dingen in verschillende categorieën mee naar de prijs.

Op 17 december worden in het AFAS Circustheater de prijzen uitgereikt. Voor iedere categorie, sportman, -vrouw, -ploeg, -talent en -coach, zijn drie Haagse topsporters of -ploegen genomineerd. Jac Orie en Kiran Badloe waren ook vorig jaar genomineerd.

“Het was weer een succesvol jaar voor de Haagse sport en we zetten als gemeente Den Haag onze sporters traditiegetrouw dan ook graag nog een keer in de schijnwerpers”, aldus wethouder Richard de Mos.

Gevarieerde nominaties

Opvallend is dat er dit jaar geen voetballers en hockeyers zijn genomineerd. De genomineerden komen uit andere sporten: windsurfen, badminton, atletiek, zeilen, taekwondo, schaatsen, ijshockey, beachvolleybal, judo en turnen.

Stemmen kan via de website van het Haags Sportgala. Hieronder de volledige lijst met alle genomineerden.

Sportman

• Kiran Badloe (windsurfen)

• Mark Caljouw (badminton)

• Stefan Rusch (atletiek, paralympisch)

Sportvrouw

• Carolijn Brouwer (zeilen)

• Lilian de Geus (windsurfen)

• Dina Pouryounes Langeroudi (taekwondo)

Sportcoach

• Chris Eimers (ijshockey)

• Jac Orie (schaatsen)

• Jaap Zielhuis (zeilen)

Sportploeg

• Annemiek Bekkering & Annette Duetz (zeilen)

• HIJS Hokij (ijshockey)

• Sanne Keizer en Madelein Meppelink (beachvolleybal)

Sporttalent

• Simeon Catharina (judo)

• Matthew Immers (beachvolleybal)

• Ines van Son (turnen)