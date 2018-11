Eindstand inzamelingsactie Den Haag FM voor Sintvoorieder1: 14.228 kado’s!

De grote inzamelingsactie van Den Haag FM voor de Stichting Sintvoorieder1 heeft ruim 14.000 kado’s opgeleverd. “Een ongelooflijk mooi aantal”, zegt stationmanager Gerard van den IJssel. “Dit hadden we vooraf niet durven dromen.” De Stichting Sintvoorieder1 verspreidt de kado’s op 5 december onder kinderen van 0 tot 18 jaar in tehuizen, opvangcentra en bij voedselbanken.

Inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, stichtingen en politieke partijen in Den Haag doneerden afgelopen week massaal kado’s. De 100% Haagse stadsomroep Den Haag FM zond de week elke dag van 07.00 tot 23.00 uur live uit op radio en televisie vanuit Parkroad Café aan de Nobelstraat 11b, waar iedereen zijn kado live in de uitzending kon komen doneren. Behalve op de radio was de actie ook de hele dag live te zien op Den Haag TV, op deze website en via de Den Haag FM-app.

Burgemeester Pauline Krikke opende de actieweek maandagochtend. “Sindsdien was het een komen en gaan van mensen die kado’s kwamen brengen. We hebben een aantal keren met tranen in onze ogen gestaan als er weer een gulle gever langskwam”, vertelt Van den IJssel. Aan de uitzendingen werkten zo’n dertig radio- en televisiemakers mee, waaronder een groot aantal vrijwilligers.

Bedrijven en organisaties

De grootste donatie kwam van een bedrijf dat anoniem wil blijven en ruim 2.700 kado’s overhandigde. Groep De Mos in de gemeenteraad bracht 600 presentjes. Maar ook andere bedrijven en organisaties pakten uit met een flink aantal kado’s, zoals Picnic, Vishandsel Simonis, Haagse Markt, De Skihut, Het Nationale Theater, De Ooievaart, Feest Aan Zee, Paard, ADO Den Haag Vrouwen, Jazz In De Gracht, De Uithof, Madurodam en de Mobarak Moskee. “Bijzonder was ook de donatie van Bewonersplatform Wateringseveld dat 800 kado’s lieten brengen door wijkagenten in politiebusjes met zwaailichten. Dan ben je echt sprakeloos”, aldus Van den IJssel.

Prominente Hagenaars

Een groot aantal prominente Hagenaars heeft ook kado’s gedoneerd, waaronder minister Bruno Bruins, Hagenaar van het Jaar Susanne Keulaerds, Karel ‘Mini’ de Rooij, zanger Tim Akkerman, zangeres Emmaly Brown, beautyvlogster Mascha Feoktistova, nachtburgemeester Sjoerd Van Schuylenburch, tassenontwerper Omar Munie, oud-wethouder Frits Huffnagel, filmproducent Kim Holland, cabaretier Sjaak Bral, muzikant Ed Struijlaart, tv-presentatrice Jessica Mendels, rapper Bernd Ganzebev van De Kraaien, stropdassenkoning Tony Tetro, schrijver Boozy de Kok, voormalig miss Nederland Tatjana Mall, cabaretier Farbod Moghaddem, schrijver Karel Kanits en cabaretier Marcel Verreck. artiestenmanager Jake Hampel kwam maar liefst twee pallets met kado’s brengen.