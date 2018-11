SINTVOORIEDER1 DAG 5: De teller kan het niet aan, meer dan 10.000 kado’s gedoneerd!

Den Haag FM heeft deze week al meer dan 10.000 kado’s ingezameld voor Stichting Sintvoorieder1. Deze vrijdag gaat de actie verder, want niet voor elk kind is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Maar elk kind verdient een kado op 5 december!

Iedereen kan op deze finaledag tot 23.00 uur live in de uitzending een kado komen doneren in Parkroad Café aan de Nobelstraat 11b. Stichting Sintvoorieder1 verspreidt de kado’s op 5 december onder kinderen in opvangcentra, tehuizen en bij voedselbanken.

Op dit liveblog houden we je de hele week op de hoogte van onze actie.

Wil je weten wat voor kado’s we zoeken, waar Parkroad Café is of welke artiesten er optreden? Kijk HIER voor alle info over de inzamelingsactie voor Sintvoorieder1.