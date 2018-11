WINACTIE: Gratis naar Hink Festival in het Paard op zaterdag 1 december

Piket Kunstprijzen, ‘Thuislozen’ en ‘Arabic Symphonic Night’ in Kunstlicht op Den Haag FM

Meer in

Het radioprogramma Kunstlicht op Den Haag FM besteedt komende zondag van 10.00 tot 12.00 uur aandacht aan vijf jaar Piket Kunstprijzen, de voorstelling ‘Thuislozen’ (foto) en een ‘Arabic Symphonic Night’.

De Piket Kunstprijzen bestaan vijf jaar. De onderscheidingen in de disciplines dans, toneel en schilderkunst zijn bestemd voor professionele jonge, kunstenaars die een band hebben met Den Haag. Met dit jaarlijkse initiatief wil de Stichting mr. F.H. Piket een bijdrage leveren aan de kunsten in en rond Den Haag. Maandagavond worden de winnaars bekendgemaakt. Luister in Kunstlicht naar interviews met alle genomineerden.

Met de voorstelling ‘Thuislozen’, dinsdag en woensdag in de Koninklijke Schouwburg, krijgen ontheemden een gezicht. Waar ligt de aansprakelijkheid voor hun scheve levens? In de veertienkoppige cast met naast acteurs ook lokale helden en ervaringsdeskundigen, bevindt zich de Haagse actrice Claire Bender. Ten slotte: Een ‘Arabic Symphonic Night’ in het Zuiderstrandtheater door het Rotterdams Philharmonisch Orkest met de Haagse wereldster Baidar Al-Basri als vocaliste.

In Kunstlicht gewoontegetrouw ook de vaste rubrieken: de Kunstgreep, het Vrolijk Intermezzo, Dichter bij Den Haag, Door de bril van een ander en de agendatips. Presentatie: Eric Korsten.

Foto: Roel van Berckelaer