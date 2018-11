WINACTIE: Gratis naar Hink Festival in het Paard op zaterdag 1 december

Den Haag FM geeft volgende week vrijkaarten weg voor het HINK Festival op zaterdag 1 december in het Paard.

HINK is een nieuw mini festival in het Paard. Programmeur Henk Koolen heeft een selectie gemaakt uit de beste acts die door Europa touren in december waaronder Federico Albanese, Leifur James, Great Lake Swimmers en Cocaine Piss. Ook Lera Lynn, Red Snapper, The Sore Losers, Micah P Hinson, Miho Hatori, Szun Waves en Duds staan op het programma. Met een programma in beide zalen en het paardcafé kun je je eigen festival programma bij elkaar hinken.

Den Haag FM geeft drie keer twee vrijkaarten weg voor het HINK Festival in het Paard op zaterdag 1 december. Wil jij er gratis bij zijn? Vul dan snel onderaan deze pagina je gegevens in en hou volgende week je telefoon goed in de gaten. Justin verkijk (07.00-10.00 uur) en Rob Kemperman (15.00-18.00 uur) bellen live op Den Haag FM met de winnaars van de vrijkaarten.

Kaartje kopen? Klik hier.

Jouw gegevens Naam*

Woonplaats*

Telefoonnummer*

E-mail*

Geboortedatum*

Waarom wil jij naar het HINK Festival op zaterdag 1 december?

Ja Ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen