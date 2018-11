Convenant moet chaos met deelfietsen voorkomen

De komst van de deelfiets naar Nederland zorgt al in verschillende steden voor overlast. Fietsen worden her en der op straat achtergelaten of nemen de schaarse fietsparkeerplekken in beslag. In Amsterdam werden de ‘gooi- en smijtfietsen’ daarom al verboden.

Om orde te brengen in de chaos, en om deze in andere steden te voorkomen, wordt dinsdag het Deelfietsconvenant Openbike ondertekend door verhuurbedrijven en de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Deelfietsen in de openbare ruimte vormen een nieuw fenomeen in Nederland. Met gebruik van apps worden de fietsen verhuurd. Elf aanbieders van deelfietsen hebben in het convenant afspraken vastgelegd over het delen van informatie over deelfietsen. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat gebruikers overal in Nederland eenvoudig via hun eigen aanbieder een deelfiets kunnen gebruiken. Daarmee wordt voorkomen dat alle aanbieders in elke stad honderden fietsen gaan neerzetten op straat.

