Den Haag middelpunt van herdenking 75 Jaar Vrijheid in 2020

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Onder de noemer 75 Jaar Vrijheid wordt dat op veel plekken in ons land herdacht. Van de vijf geplande nationale vieringen vinden er maar liefst drie in Den Haag plaats.

Staatssecretaris Paul Blokhuis maakte tijdens een bijeenkomst van betrokkenen in Groenekan bekend dat het kabinet trekt nog eens 1,25 miljoen euro uittrekt voor de viering van 75 Jaar Vrijheid. Dat meldt de NOS. Het extra geld komt boven op de al eerder toegezegde 3,5 miljoen euro extra voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei en een miljoen voor elk van de drie voormalige Duitse concentratiekampen in Amersfoort, Vught en Westerbork.

Het Comité 4 en 5 mei maakte in Groenekan het programma bekend voor de vijf nationale vieringen. De aftrap is op 31 augustus 2019 bij de herdenking van de slag om de Schelde in augustus 1944, de eerste slag op Nederlands grondgebied die leidde tot de bevrijding van Zuid-Nederland. Het slotstuk is de viering van 75 jaar Verenigde Naties op 24 oktober 2020 in Den Haag. Ook de nationale start van Bevrijdingsdag op 5 mei en de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië op 15 augustus 2020 zijn in Den Haag.