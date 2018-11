Groep de Mos: Eigen ondernemers eerst; geen vreemde posters meer langs Utrechtsebaan

De aanplakruimte bij de Utrechtsebaan richting Den Haag mag alleen nog maar gebruikt worden voor Haagse evenementen en ondernemers. Daar pleit Groep de Mos in de gemeenteraad voor.

Volgens gemeenteraadslid Ralf Sluijs leiden sommige advertenties op de aanplakruimtes langs de Utrechtsebaan tot “perverse prikkels”. “Het is bijvoorbeeld al voorgekomen dat een seksclub, die nog niet eens in Den Haag zit, geadverteerd heeft op die plek. Wij vinden dat zeer onwenselijk.”

Groep de Mos wil dat de ruimte ingezet wordt om “het Haagse geluid te vertolken”. “Het is de entree van onze stad. Laat The Hague Marketing die ruimte gebruiken om mensen welkom te heten en te vertellen wat er allemaal te doen is in onze stad”, aldus Sluijs. “Diverse evenementen zouden bijvoorbeeld extra uitgelicht kunnen worden op die plek.”

1.600 euro per week

De Utrechtsebaan is één van de drukste snelwegen in de Randstad. Tussen het Prins Clausplein en Den Haag Centrum bevinden zich aan weerszijden van de weg tien nissen, die zijn voorzien van verlichte billboards. Volgens Advertentiegroothandel.nl worden per week zo’n 100.000 personen bereikt met de reclameposters. Twee weken adverteren kost 3.200 euro.

Foto: Advertentiegroothandel.nl