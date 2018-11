Haagse gebouwen kleuren oranje voor Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Verschillende toonaangevende gebouwen in onze stad zoals het stadhuis, het Binnenhof en het Provinciehuis, worden vanaf zondag oranje verlicht, als signaal tegen geweld tegen vrouwen.

De speciale verlichting is onderdeel van de Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, een internationale campagne georganiseerd door de Verenigde Naties. Het thema is #HearMeToo en negentig landen doen mee. Ook andere beroemde gebouwen kleuren vanaf zondag oranje. Van de sfinxen bij de piramides in Egypte tot de Brandenburger Tor in Berlijn en de Euromast in Rotterdam.

In het Nutshuis aan de Riviervismarkt worden zondag ruim duizend handtassen verkocht, waaronder één van burgemeester Pauline Krikke. De opbrengst van de tassen gaat naar de telefoonlijn Hear My Voice, een hulplijn voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld.

Verenigde Naties

De Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen is in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld in hun leven. Dat komt neer op een miljard vrouwen en meisjes. In Nederland krijgt 45 procent van de vrouwen en meisjes met geweld te maken, aldus het Nationaal Comité Nederland van UN Women. Maandagavond zal minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking het Binnenhof in oranje licht zetten.

Foto: Ellywa (Wikipedia)